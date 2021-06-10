恒指升86點，收報28828點，成交金額699億元。美國10年期債息在通脹數據公布前夕突然急挫，跌穿1.5厘水平，美股反應不大，仍未能向上突破。亞洲股市今早向好，A股強勢，滬深300指數升1%，港股亦一度升逾200點，但臨近中午前升幅收窄。