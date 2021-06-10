【有片：選股王】需求佳銅價受控 德昌電機盈利預測有望回升
文章日期：2021年6月10日 12:14
恒指升86點，收報28828點，成交金額699億元。美國10年期債息在通脹數據公布前夕突然急挫，跌穿1.5厘水平，美股反應不大，仍未能向上突破。亞洲股市今早向好，A股強勢，滬深300指數升1%，港股亦一度升逾200點，但臨近中午前升幅收窄。
今早強勢的版塊有航運、新能源、電池、個別醫藥、SaaS、房託等。中遠海控（1919）升10%破頂、太平洋航運（2343）升9.6%、福萊特（6865）升10.4%、龍源（0916）升8%、寧德時代破頂，比亞迪（1211）升7.4%。歐康維視（1477）升9.5%，昨日急升後停牌的榮昌生物（9995）先升後回，中午收報124.5元升跌1%。表現較差的是有舜宇（2382），5月份手機鏡頭出貨量欠佳，股價跌近3%。思摩爾（6969）跌2.4%。
今年銅價急升，德昌電機（0179）股價由高位回落，由26元跌至20元以下才告喘定。近期銅價由高位回順，德昌也持續回升。現在設局是，中期業績料會見到毛利受壓，盈利受到影響，但市場往前看，則是經濟好需求佳，同時銅價也受控，盈利預測有望回升，支持股價上揚。
張兆聰