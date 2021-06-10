中美兩國商務部官員通話利好 恒指半日升86點
文章日期：2021年6月10日 12:10
隔晚美股市場仍觀望今晚公布的數據以推測聯儲局收水的動向，恒指今早受惠中美兩國商務部官員通話，高開49點，其後最多升211點，低位僅跌1點，高低波幅213點。
恒指半日升86點或0.3%，報28828點，成交金額699億元；國指升32點或0.31%，報10737點。恒生科技指數收報7968點，跌0.04%。
藍籌36隻升，18隻下跌，4隻無升跌。比亞迪（1211）升7.27%，收報214元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻26點；海底撈（6862）跌4.17%，收報39.05元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.14%，收報47.85元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低24點。
恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報105.9元，升2.32%；跌幅最大的是閱文（0772）收報86.5元，跌3.89%。
北水南下合計淨流出1.42億元，終止連續1日流入南水北上合計淨流入85.28億元人民幣，較上日增加203.08%，連續第3日流入，累計流入116.42億元。
龍皇（8493）臨時櫃位及上市編號（8556）急挫88%，傳早前找散戶散貨，手法類似「微信女」。股價曾低見0.248元，收報0.38元，跌82.73%。
迪生創建（0113）今公布業績。收報4.18元，跌0.95%。
港視（1137）授王維基4億股份獎勵，遭逾半獨立股東否決。收報10.24元，升4.38%。
阿里影業（1060）全年虧損收窄至9631萬。收報1.07元，跌0.93%。
卓珈控股（1827）發盈警，料全年蝕逾1200萬元。收報1.08元，無升跌。
丘鈦科技（1478）5月攝像頭模組銷量按月跌一成。收報12.34元，跌2.37%。
龍湖（0960）公布，5月合約銷售額升33.4%。收報46.35元，升1.64%。
舜宇光學（2382）上月手機鏡頭出貨量按年升2％，按月則跌19.7％。收報188.5元，跌2.89%。
破頂股表現
醫藥股破頂，包括，諾輝健康（6606）創上市新高，見87元，收報86元，升4.69%；康哲藥業（0867）創上市新高，見22.45元，收報22.3元，升6.19%；基石藥業（2616）創52周高，見15.36元，收報14.74元，升3.8%；東瑞製葯（2348）創52周高，見1.88元，收報1.78元，跌1.66%。
地產收租股破頂，包括，九龍倉集團（0004）創52周高，見28.15元，收報28.1元，升0.18%；長實集團（1113）創52周高，見53.15元，收報52.9元，升2.52%；恒地（0012）創52周高，見38.85元，收報38.5元，升0.26%；領展（0823）創52周高，見76.75元，收報76.75元，升1.32%。
破頂股包括，微創醫療（0853）創上市新高，見70.5元，收報68.45元，升1.56%；中國軟件國際（0354）創上市新高，見12.92元，收報12.8元，升9.4%；中遠海控（1919）創52周高，見19.58元，收報18.98元，升10.35%。
破底股方面
破底股包括，卓越教育集團（3978）創上市新低，見1.54元，收報1.63元，升3.16%；金界控股（3918）見52周低7.5元，收報7.6元，跌0.78%。
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