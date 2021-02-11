恒指高開49點 10天線跌穿100天線 創科實業升1.1%
文章日期：2021年6月10日 09:26
恒指今早高開49點或0.18%，報28792點，成交金額27億元；國指今早高開26點或0.25%，報10730點。恒生科技指數開市報7991點，升0.24%。
恒指10天線(29002.93點)跌穿100天線(29026.08點)，20天線(28753.72點)升穿50天線(28728.33點)。
藍籌30隻升，18隻下跌，10隻無升跌。創科實業（0669）升1.11%，報137.2元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升0.68%，報295.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻15點；海底撈（6862）跌1.23%，報40.25元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌0.83%，報48元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低18點。
恒生科技指數成份股15隻升，8隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是新東方在綫（1797）開市報10.62元，升2.91%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報839.5元，跌1.06%。
迪生創建（0113）今公布業績。無成交，報4.22元。
港視（1137）授王維基4億股份獎勵，遭逾半獨立股東否決。開市報9.8元，跌0.1%。
阿里影業（1060）全年虧損收窄至9631萬。開市報1.11元，升2.78%。
卓珈控股（1827）發盈警，料全年蝕逾1200萬元。無成交，報1.08元。
丘鈦科技（1478）5月攝像頭模組銷量按月跌一成。無成交，報12.64元。
龍湖（0960）公布，5月合約銷售額升33.4%。開市報45.5元，跌0.22%。
舜宇光學（2382）上月手機鏡頭出貨量按年升2％，按月則跌19.7％。開市報194.1元，無升跌。
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