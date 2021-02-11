憂通脹創新高 儲局隔夜逆回購破頂 美股向下 道指跌152點
文章日期：2021年6月10日 08:15
美國薪酬水平意外上漲讓金融市場增加了擔心通脹的理由，市場預料今日公布的5月份CPI升幅將超過4月並創逾十年新高，另一方面，聯儲局隔夜逆回購工具使用量首次超過5000億美元，再創歷史新高。道指高開26點，高位曾升54點，低位曾跌160點。其他消息方面，美國總統拜登將撤銷對TikTok和WeChat的禁令；據報G7公報將呼籲再調查新冠病毒起源；拜登致力與歐盟聯合應對中國挑戰，計劃對世貿規則進行改革，杜絕尋求利用現行規則國家的不正當行為。
道瓊斯工業平均指數收跌152點，跌幅0.45%，報34447點。標普500指數收跌7點，跌幅0.19%，報4219點。納斯達克綜合指數收跌13點，或0.1%，報13911點。
Caterpillar跌2.29%，報234.65美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低36點，而Amgen升1.14%，報239.52元，貢獻道指17點。
科技股方面，蘋果收市報127.13元，升0.3%，谷歌母公司Alphabet收市報2407.94元，升0.39%，亞馬遜收市報3281.15元，升0.52%，Facebook收市報330.25元，跌1.02%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.1%，報454點。德國DAX指數收跌0.39%，報15581點；法國CAC 40指數漲0.19%，報6563點；英國富時100指數收跌0.2%，報7081點。