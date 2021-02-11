美國薪酬水平意外上漲讓金融市場增加了擔心通脹的理由，市場預料今日公布的5月份CPI升幅將超過4月並創逾十年新高，另一方面，聯儲局隔夜逆回購工具使用量首次超過5000億美元，再創歷史新高。道指高開26點，高位曾升54點，低位曾跌160點。其他消息方面，美國總統拜登將撤銷對TikTok和WeChat的禁令；據報G7公報將呼籲再調查新冠病毒起源；拜登致力與歐盟聯合應對中國挑戰，計劃對世貿規則進行改革，杜絕尋求利用現行規則國家的不正當行為。