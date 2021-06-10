瑞銀在今年5月向15個地區及3800個資產超過100萬美元的被訪者進行民意調查，調查發現經過1年多的疫情，79%被訪者希望重新人生目標，其中宗教及精神上題目多了興趣。瑞銀財富管理香港區及東南亞市場主管及董事總經理錢文琳表示，在後疫情年代，被訪者希望多造福人群，為社會帶來更多貢獻。而近期瑞銀推出「疫苗基金」，每人捐10元，瑞銀會捐出20%，即2元，而比爾及梅琳達·蓋茨基金會也會捐出10元，以支助疫苗缺乏的國家。

在疫情期間提高了儲蓄率，在經過疫情後，被訪者會增加支出，但會減少了購物，反而想花費在外出用餐及生活體驗項目。而更對可持續投資更有興趣，達到90%被訪者可以投資項目與自己價值觀相似的投資項目。2020年年初瑞銀可持續投資項目在亞太區資產總值(AUM)只有10億美元(約78億港元)，今年5月升至35億美元。

瑞銀財富管理投資總監辦公室可持續及影響力投資策略師蔡煒琳表示，這個投資組合不足18個月內增加了兩倍多，比較瑞銀100%可持續投資組合和沒有可持續投資的投資組合，100%可持續投資組合過往兩年都一直跑羸沒有可持續投資的投資組合相信投資者對ESG題目會關注。投資表現方面，100%可持續投資組合在2020年內錄得32%回報（平衡策略中）。另外香港市場在2021年頭5個月的保險轉介保額已經超過2020年全年的總保險轉介保額。根據《地球的未來》報告的四大關注主題（人類、健康和社區、能源、土地、水資源），瑞銀在6月初推出了相應的投資策略，並在歐洲和亞洲地區錄得5.5億美元的投資。