頂級手套集團延遲在港上市計劃數月
文章日期：2021年6月9日 19:42
全球最大的橡膠手套製造商頂級手套集團（Top Glove Corp）今日表示，受美國針對馬來西亞產橡膠手套的進口禁令影響，集團在港的上市計劃會延遲數月。
頂級手套集團主席丹斯里林偉才表示，美國的禁令只是暫時的，而於香港上市才是公司的長遠計劃。另外，集團執行董事Lim Cheong Guan指，公司與其顧問正在努力令香港的上市計劃得到監管機構的批准。
頂級手套集團於今年3月底，被美國海關暨邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection，CBP）以剝削勞工為由，扣押其在東南亞國家生產的手套。集團指，公司在4月份已經解決了所有強迫勞動的問題，並正在就撤回其產品的扣押令與CBP進行對談。集團董事總經理Lee Kim Meow指，美國CBP直到現在亦沒有提出任何問題。
為將現有股東受到的股權攤薄影響降至最低，頂級手套已將香港招股集資的規模，由4月份所說的77.7億林吉特（19億美元），下調到42.2億林吉特（10億美元）。
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