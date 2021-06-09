黃明偉更指出，如在遴選獨董過程中，摒除大股東參與，在香港的情況說不過去。同時，在尋求董事會多元化，要求要引入女性成員，宜注意上市企業所從事行業面對的規限，未必能夠容易找適當人選。若當局要硬套指標，恐「為做而做」。他亦注意到，有上市企業曾經聘用首席獨董與投資者溝通，但是最終該名首席獨董因為不熟悉公司的運作情況，而要將投資者提問轉交公司管理層回應。因此他認為，有時建議或以為令事情變好，實際上卻缺乏內涵支持實際情況。

羅卓堅認為，相對上市企業求要尋求顧問的專業意見，獨董的功能可讓上市公司付出相對廉宜的價錢，取得專業意見。若要令管治更好，不用限制任職年期，亦不用硬性性範要更多女性加入董事會，反而應該注重多元性、能力及經驗。同時更認為應該讓高級的投資者關係人員參與董事會會議，讓他們有一手資料做好與投資者的溝通。同時亦不用緊跟內地的6年規範獨董離職的情況。李偉君相信，獨董的專業性會更重要，以他服務的公司為例，機構投資者只會花10分鐘詢問公司方向，卻會花50分鐘詢問具體運作及對財務狀況的量化影響，因此最後很多時由執董、行政總裁或首席財務官應付提問。與其要委聘首席獨董，倒不如提高獨董的專業性更好。

投資者關係協會主席陳綺華稱，若獨董欠缺專業性，很難做好角色，董事會應該要注重開放，引入具備不同知識層面的人士參與，幫助公司製定策略。她對委聘首席獨董的做法有保留，原因是獨董本身非參與公司日常管理，卻要承擔更多責任去和投資者溝通，未必是好事。

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