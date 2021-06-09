黃明偉：首席獨董能否改善投資者溝通成疑
文章日期：2021年6月9日 18:52
香港上市公司商會及香港獨立非執行董事協會今午舉行視象會議，就聯交所較早前提出《企業管治守則》及相關《上市規則》條文的檢討諮詢文件，進一步討論。香港上市公司商會總幹事黃明偉指出，聘用首席獨董與投資者溝通，或遇到有人不熟悉公司情況，最終要再交由管理層跟進，效果成疑。獨董協會企業管治委員會主席羅卓堅及晶苑國際（2232）首席財務官兼公司秘書李偉君更認為，選擇獨董宜講求專業性，並認為若要發揮首席獨董與投資者的溝通的有效性，最終需要高級的投資者關係人員及執行董事支援，變相增加成本。
黃明偉更指出，如在遴選獨董過程中，摒除大股東參與，在香港的情況說不過去。同時，在尋求董事會多元化，要求要引入女性成員，宜注意上市企業所從事行業面對的規限，未必能夠容易找適當人選。若當局要硬套指標，恐「為做而做」。他亦注意到，有上市企業曾經聘用首席獨董與投資者溝通，但是最終該名首席獨董因為不熟悉公司的運作情況，而要將投資者提問轉交公司管理層回應。因此他認為，有時建議或以為令事情變好，實際上卻缺乏內涵支持實際情況。
羅卓堅認為，相對上市企業求要尋求顧問的專業意見，獨董的功能可讓上市公司付出相對廉宜的價錢，取得專業意見。若要令管治更好，不用限制任職年期，亦不用硬性性範要更多女性加入董事會，反而應該注重多元性、能力及經驗。同時更認為應該讓高級的投資者關係人員參與董事會會議，讓他們有一手資料做好與投資者的溝通。同時亦不用緊跟內地的6年規範獨董離職的情況。李偉君相信，獨董的專業性會更重要，以他服務的公司為例，機構投資者只會花10分鐘詢問公司方向，卻會花50分鐘詢問具體運作及對財務狀況的量化影響，因此最後很多時由執董、行政總裁或首席財務官應付提問。與其要委聘首席獨董，倒不如提高獨董的專業性更好。
投資者關係協會主席陳綺華稱，若獨董欠缺專業性，很難做好角色，董事會應該要注重開放，引入具備不同知識層面的人士參與，幫助公司製定策略。她對委聘首席獨董的做法有保留，原因是獨董本身非參與公司日常管理，卻要承擔更多責任去和投資者溝通，未必是好事。
其他報道
半島酒店：鼓勵而非強迫員工打針 承認未來數月業務如無改善或裁員
靜待美國通脹數據 大市成交縮至逾一個月低 收市跌38點 北水轉流入