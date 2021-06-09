今次的禮品包括，透過旗下天發證券，以抽獎形式送出匯控（0005）4,000股股票1份，截至今日收市約值19.36萬元﹔港交所（0388）200股股票1份，截至今日收市約值9.33萬元﹔電能（0006）1000股股票3份，截至今日收市約值14.54萬元。

今次參加抽獎人士必須年滿18歲、香港居民、並成功於集團設立的外展疫苗接種中心接種疫苗的人士。得獎者領取禮品而涉及的任何手續費或稅項，全數由集團支付。

此外，華置表示參加人士每次接種完畢，均會即場獲贈華置管理商場的200元購物現金券及價值100元的雙妹嚜禮品包。預計每人可得到總值港幣600元的禮品。

華置行政總裁陳凱韻（甘比）指，期望透過提供一個方便的地點及一點心意，增加香港的疫苗接種人數。希望大家從保護自己開始，在疫情流行期間守護親友以至整個社區。

是次的外展疫苗接種中心將提供「復必泰」疫苗接種服務。第一劑及第二劑疫苗的接種日期，分別為2021年6月28日及7月23日，接種時間由上午10時至下午2時。