本報就為此向半島酒店查詢，發言人承認該內部告示是在員工大會後由包華發出。集團解釋，希望就新冠疫情所帶來的巨大挑戰作一個反映現實的陳述，該信函和集團之前所推出的接種疫苗獎勵計劃，都是希望鼓勵員工儘快接種疫苗。

集團亦指，新冠疫情持續為集團業務帶來負面影響，如果公司業務情況在未來數個月仍未有改善，酒店將考慮實施其他節約成本措施，包括裁員。

集團表示，無法透露目前的疫苗接種率，但澄清是期望於7月底前，至少有70%的員工已經預約了接種疫苗，另在今年8月31日之前，集團在香港的業務單位的整體員工接種率可達到70%。

集團強調，公司是透過獎勵計劃鼓勵員工接種疫苗，並非強迫員工打針，重申首要任務是守護員工的健康，也會盡可能保住同事的就業崗位。

香港上海大酒店在香港的業務單位在早前已經推出了鼓勵員工接種疫苗計劃，大約有1500 位員工可受惠。集團將為已接種兩劑疫苗的同事提供2000元獎賞以及2天有薪假期。如個別營運單位的整體員工在8月31日前達到70%的接種率，公司會再給予員工額外的2000元的獎賞。公司也為員工提供接種疫苗前的評估服務，以釋除員工對接種疫苗的疑慮，相關費用由公司支付。

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