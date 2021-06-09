眾安伙安安投資管理推代客抽新股服務 客戶贏錢要分成20%
文章日期：2021年6月9日 18:02
眾安在線（6060）在香港成立的眾安國際宣布，推出全新綜合金融品牌「ZA One」，由即日起，用戶可透過「ZA One App」使用「新股易」服務。「新股易」由「ZA One」創始合作伙伴安安投資管理有限公司（AA Invest、下稱「安安」）提供投資服務。安安受證監會監管，持證監會頒發的1、4及9號牌照。
新股易是由安安提供的全權委託賬戶服務，客戶授權安安作為其投資經理，無需發出額外下單指示，由安安管理客戶賬戶和投資新股，即客戶不可自由選擇抽哪隻新股。
投資金額固定3萬元 不中籤不收IPO經紀費
新股易的投資金額固定為3萬港元，客戶需從「ZA One」現金賬戶轉賬3萬元到新股易下的全權委託賬戶，服務開始起計3個月內不可提出退出指示，意味3萬元要在全權委託賬戶3個月，才可提交中止服務的申請。
服務收費有4項。管理費方面，該服務首1,000名用戶可永久豁免管理費，之後加入的用戶可享首月免管理費，其後支付每月8.8港元作為管理費。
表現費方面，將從客戶的賬戶收取高淨值水平費用，即是淨利潤的20%作為投資回報費用。表現費將在每年12月的最後1個工作日或客戶退出新股易當日（以較早者為準）收取，例如客戶今年從新股易中獲得了1,000元的利潤，將被收取200元的表現費。
交易佣金及費用方面，客戶需支付上手券商交易佣金及結算費用、證監會交易徵費、港交所交易費、印花稅等，現時上手券商的交易佣金為交易金額的0.03%。IPO經紀費用方面，對於每個成功的IPO申請，將從客戶賬戶中扣除IPO總值的1%，不成功的申請均不會收取此費。至於坊間有券商收取抽新股手續費，新股易亦不收取。
由於投資金額固定為3萬元，意味除非客戶贏錢致結餘有超過3萬元，否則，客戶與入場費逾3萬元的新股「無緣」。每個賬戶由專家獨立操作，即不同賬戶所投資的新股可有不同。若因收費、輸錢致結餘少於3萬元，客戶毋須存入差額資金。
據網頁介紹，此服務專注新股投資，上市後即時賣出套現，瞄準下一個新股機會，新股易專屬策略結合研究團隊15年的投資經驗和量化模型，回測顯示3年回報可達113.8%。然而此服務沒有「保證回報」。
記者：胡學能
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