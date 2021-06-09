新股易是由安安提供的全權委託賬戶服務，客戶授權安安作為其投資經理，無需發出額外下單指示，由安安管理客戶賬戶和投資新股，即客戶不可自由選擇抽哪隻新股。

投資金額固定3萬元 不中籤不收IPO經紀費

新股易的投資金額固定為3萬港元，客戶需從「ZA One」現金賬戶轉賬3萬元到新股易下的全權委託賬戶，服務開始起計3個月內不可提出退出指示，意味3萬元要在全權委託賬戶3個月，才可提交中止服務的申請。

服務收費有4項。管理費方面，該服務首1,000名用戶可永久豁免管理費，之後加入的用戶可享首月免管理費，其後支付每月8.8港元作為管理費。

表現費方面，將從客戶的賬戶收取高淨值水平費用，即是淨利潤的20%作為投資回報費用。表現費將在每年12月的最後1個工作日或客戶退出新股易當日（以較早者為準）收取，例如客戶今年從新股易中獲得了1,000元的利潤，將被收取200元的表現費。

交易佣金及費用方面，客戶需支付上手券商交易佣金及結算費用、證監會交易徵費、港交所交易費、印花稅等，現時上手券商的交易佣金為交易金額的0.03%。IPO經紀費用方面，對於每個成功的IPO申請，將從客戶賬戶中扣除IPO總值的1%，不成功的申請均不會收取此費。至於坊間有券商收取抽新股手續費，新股易亦不收取。

由於投資金額固定為3萬元，意味除非客戶贏錢致結餘有超過3萬元，否則，客戶與入場費逾3萬元的新股「無緣」。每個賬戶由專家獨立操作，即不同賬戶所投資的新股可有不同。若因收費、輸錢致結餘少於3萬元，客戶毋須存入差額資金。

據網頁介紹，此服務專注新股投資，上市後即時賣出套現，瞄準下一個新股機會，新股易專屬策略結合研究團隊15年的投資經驗和量化模型，回測顯示3年回報可達113.8%。然而此服務沒有「保證回報」。

記者：胡學能

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