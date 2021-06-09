據報道，監管機構未來會集中整治網絡直播、短視頻、網絡閱讀、婚戀網站及貼吧社區等網站平台暗中植入投放吸賭信息的問題。另中國人民銀行亦會採取最嚴厲措施，打擊治理跨境賭博犯罪。

另有內地媒體報道指，會內亦提出，加大對區塊鏈平臺及衍生平臺應用的監測力度，持續打擊為網絡賭博活動提供服務器托管、網絡雲存儲、通訊傳輸、VPN（虛擬專用網絡） 服務、CDN（內容傳遞加速） 加速等服務的企業。

內地媒體報道進一步指，國家網信辦會同工業和信息化部、公安部等有關部門，緊盯境外賭博集團在我境內網上招賭吸賭活動，開展網上涉賭推廣信息專項治理，持續打擊涉賭網站平台和移動應用程序，遏制網上招賭吸賭蔓延勢頭。是次會議，出席者包括國家打擊治理跨境賭博機制辦公室、工業和信息化部、公安部，北京、上海、浙江、廣東等地網信辦相關負責同志，以及15家主要網站平台負責人。

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