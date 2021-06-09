港航：將裁員及推出自願長期帶薪假計劃
文章日期：2021年6月9日 17:35
港航發聲明，表示將推出新的機師薪酬方案，並繼續無薪假計劃，直至另行通知。為進一步節省成本，東薈城辦公室的所有員工將於 2021年8月遷往香港航空訓練大樓工作。
聲明指，鑑於旅遊需求在可見的將來仍然低迷，港航會將現役機隊數目維持在大約八架空中巴士 A330 飛機，以支持腹艙貨運業務和有限度的客運服務。而空中巴士 A320 機隊將由7月起停飛一年。公司會向所有A320機師推出「帶薪假計劃 （LPL）」，參加六個月LPL可獲發一個月固定薪金、九個月的可獲發兩個月固定薪金。
港航表示，會繼續致力服務香港，並會持續密切監察疫情，並相應地調整業務規模。
港航解釋指，港航現正處於嚴峻的求存狀況。過去兩年，業務先後被社會動盪及持續的疫情嚴重影響。在這個極具挑戰的時刻，果斷並努力地減輕這些危機帶來的影響。港航推行了節省成本的措施及無薪假計劃，讓公司能夠生存及盡量保障員工的工作。同時，為應對市場的轉變，加快了整合計劃並時刻調整業務策略。公司亦申請了政府多個紓困計劃，但對業務只能提供輕微的援助。
旅行需求暴跌加上復蘇無期，施行架構重組及持續整合實在急不容緩。現時最迫切是將香港航空的組織變得更精簡和更具效率，以確保公司能夠在充滿挑戰的未來可持續運作。
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