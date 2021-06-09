聲明指，鑑於旅遊需求在可見的將來仍然低迷，港航會將現役機隊數目維持在大約八架空中巴士 A330 飛機，以支持腹艙貨運業務和有限度的客運服務。而空中巴士 A320 機隊將由7月起停飛一年。公司會向所有A320機師推出「帶薪假計劃 （LPL）」，參加六個月LPL可獲發一個月固定薪金、九個月的可獲發兩個月固定薪金。

港航表示，會繼續致力服務香港，並會持續密切監察疫情，並相應地調整業務規模。

港航解釋指，港航現正處於嚴峻的求存狀況。過去兩年，業務先後被社會動盪及持續的疫情嚴重影響。在這個極具挑戰的時刻，果斷並努力地減輕這些危機帶來的影響。港航推行了節省成本的措施及無薪假計劃，讓公司能夠生存及盡量保障員工的工作。同時，為應對市場的轉變，加快了整合計劃並時刻調整業務策略。公司亦申請了政府多個紓困計劃，但對業務只能提供輕微的援助。

旅行需求暴跌加上復蘇無期，施行架構重組及持續整合實在急不容緩。現時最迫切是將香港航空的組織變得更精簡和更具效率，以確保公司能夠在充滿挑戰的未來可持續運作。

其他報道

IMF：香港家庭負債高企 增速是發達經濟體中最快

富瑞料恒大破產不會帶來系統性金融風險

置地「谷針」向員工派3800元及4天疫苗假

金沙母公司被前生意伙伴追討120億美元

「紫荊黨」創辦人被瘋狂追數 卓悅前股東入稟追7500萬欠款

長城資產胡小鋼受查 國有資產管理公司美元債利差擴闊

靜待美國通脹數據 大市成交縮至逾一個月低 收市跌38點 北水轉流入

何家旗下彩票公司體育彩票專營權不再 但可經營互相博彩

巴拿馬或成下一個支持加密貨幣法定地位的國家

路透：內地存款利率上限定價方式擬改為基準利率加基點