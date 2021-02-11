IMF：香港家庭負債高企 增速是發達經濟體中最快
文章日期：2021年6月9日 17:30
國際貨幣基金組織（IMF）發表一年一度關於香港金融體系穩定評估的報告，報告關注香港高企的家庭負債，指出香港家庭負債佔GDP比重，由2007年的51%增至去年第三季的88%（據金管局最新資料，該比率至2020年底更升至90.2%），高於成熟經濟體的平均72%水平，增速亦是成熟經濟體之中最快的。
香港家庭負債主要由銀行按揭貸款、信用卡貸款及投資相關的貸款所組成。報告指出，如果加上非銀行的按揭貸款，即發展商或財務公司提供的按揭貸款，香港家庭負債佔GDP比重，可能比目前再高5個百分點。
報告亦同時指出，香港金管局的政策已把平均按揭成數降及新造按揭的平均成數，分別降至57%及37%，而香港家庭的儲蓄率亦高，可減輕上升的風險，而整體香港家庭負債雖然快速上升，仍處於可管理的水平。
然而，報告留意到香港的財富分配可能偏向於高收入家庭，而中低收入家庭的償債比率本來已經很高，一旦處於嚴重壓力下，例如利率上升，比率將顯著增加。
因此，報告建議，應加強數據收集，更細緻地以分類級別監測家庭債務償還能力是有必要的。報告亦提到，這正是金管局最近開始做的工作。報告亦重申近數年的建議，即應該要把非銀行的按揭貸款納入監管框架。
金管局回應本報查詢時指，一直有密切留意家庭負債水平，並定期向銀行收集數據。考慮到家庭負債中大部分為有抵押貸款，而整體家庭負債表維持健康，當局認為家庭負債對銀行體系穩定的影響處於可控水平。
金管局亦確認，正向銀行收集更細緻的數據，範圍涵蓋按揭貸款資料，讓當局從所得數據中劃分細項並作深入分析，有助進行相關的金融監察工作。
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