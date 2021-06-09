置地「谷針」向員工派3800元及4天疫苗假
文章日期：2021年6月9日 16:54
置地公司今（9日）宣布，為接種疫苗的香港員工提供多項接種疫苗前後的支援，員工最多可得到3800元支援，並有最多4天「疫苗假」。
該公司指，若員工在8月底或之前完成第2劑疫苗接種，公司將提供1800元支援；於7月15日或之前完成第2劑疫苗接種，將可獲得額外2000元特別支援，即共可得到3800元。
置地公司推出一系列接種疫苗前後的支援，當中包括免費身體檢查、醫生提供現場諮詢服務及公司醫生提供健康諮詢服務、接種疫苗時間為有薪安排；接種疫苗後可按情況需要，如員工接種後感到不適可申請有薪病假或彈性工作安排，也有2天「疫苗假」及150元交通津貼等等。
另為感謝員工積極參與疫苗接種計劃，若置地公司員工能於8月底期限前達至70％的整體疫苗接種率，將可獲得2天的「額外疫苗假」，即最多有4天「疫苗假」。
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