據入稟狀顯示，葉俊亨是在2019年2月至7月，分成五期向陳健文提供合共7500萬元免息貸款，文件未有提到還款日期及其他條件。葉俊亨向法院申請，要求陳健文即時償還全部款項、利息及造成的相關損失。

此外，同日利隆冷氣工程入稟，向卓悅追討由2019年9月至2020年12月欠款的冷氣安裝、維修及其他工程服務費用，金額合共約497.37萬元。

葉俊亨太太鍾佩雲於上月28日入稟高等法院，向卓悅旗下一間公司追討貸款4,430萬港元，以及相關利息及訟費。兩人在去年將卓悅賣盤予陳健文後，仍然擔任卓悅董事職務，惟鍾佩雲提出追討欠款後，隨即遭卓悅董事會提出，要罷免二人董事職務。

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