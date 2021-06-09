「紫荊黨」創辦人被瘋狂追數 卓悅前股東入稟追7500萬欠款
文章日期：2021年6月9日 16:38
化妝品股卓悅（0653）去年獲專攻「新香港人」的紫荊黨創辦人之一陳健文入主後，屢被捲入錢債糾紛，其中卓悅前股東葉俊亨夫婦繼早前入稟向卓悅追討4430萬元欠款後，日前再入稟高院，直接向陳健文追討7500萬元欠款及欠付利息。
據入稟狀顯示，葉俊亨是在2019年2月至7月，分成五期向陳健文提供合共7500萬元免息貸款，文件未有提到還款日期及其他條件。葉俊亨向法院申請，要求陳健文即時償還全部款項、利息及造成的相關損失。
此外，同日利隆冷氣工程入稟，向卓悅追討由2019年9月至2020年12月欠款的冷氣安裝、維修及其他工程服務費用，金額合共約497.37萬元。
葉俊亨太太鍾佩雲於上月28日入稟高等法院，向卓悅旗下一間公司追討貸款4,430萬港元，以及相關利息及訟費。兩人在去年將卓悅賣盤予陳健文後，仍然擔任卓悅董事職務，惟鍾佩雲提出追討欠款後，隨即遭卓悅董事會提出，要罷免二人董事職務。
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