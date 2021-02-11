金沙中國（1928）母公司拉斯維加斯金沙，在澳門法院面對前生意伙伴郝皙生為首的Asian American Entertainment Corporation入稟訴訟，事涉Asian American早年曾協助金沙集團取得澳門賭牌，要求追討款項，涉款相當於金沙在澳門由2004至2022年期間盈利的70%。《路透》統計，估計是次入稟訴訟涉及追討120億美元。有關訴訟將於6月16日起在澳門進行聆訊。