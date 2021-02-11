金沙母公司被前生意伙伴追討120億美元
文章日期：2021年6月9日 16:44
金沙中國（1928）母公司拉斯維加斯金沙，在澳門法院面對前生意伙伴郝皙生為首的Asian American Entertainment Corporation入稟訴訟，事涉Asian American早年曾協助金沙集團取得澳門賭牌，要求追討款項，涉款相當於金沙在澳門由2004至2022年期間盈利的70%。《路透》統計，估計是次入稟訴訟涉及追討120億美元。有關訴訟將於6月16日起在澳門進行聆訊。
郝皙生接受《路透》訪問時指，金沙集團終止與他們合作，改與新伙伴銀河娛樂（0027）聯合競投澳門賭牌，提呈的競投內容，與他們原先的相似。他表示，自2012年Asian American已經在澳門連贏多場主要官司，因此對今次訴訟結果有信心。金沙最新的年報資料顯示，管理層目前無法評估訴訟的可能結果。金沙中國（1928）收報33.95元，升0.29%。
其他報道
靜待美國通脹數據 大市成交縮至逾一個月低 收市跌38點 北水轉流入
渣打Together V-run虛擬跑今起接受報名 邀Mirror成員AK等拍宣傳片
王維基：合作新網上商場定位較中高檔 不會只限於I.T現有品牌