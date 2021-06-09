另據彭博報導，中國長城資產於周三指，公司經營正常，未受副總裁胡小鋼接受調查的影響。至於中國東方和中國銀保監會各自的代表沒有立即回應尋求評論的請求。

長城資產則在官網發布消息，表示長城資產黨委高度重視，第一時間召開黨委擴大會議研究部署開展警示教育工作。而對於胡小鋼案件進行查處，充分體現了黨中央堅持黨要管黨、全面從嚴治黨、以零容忍態度正風肅紀的堅定決心，充分彰顯了銀保監和中央紀委國家監委駐銀保監會紀檢監察組將黨風廉政建設和反腐敗斗爭進行到底的鮮明態度等。

長城資產又指，公司黨委要求，以胡小鋼接受審查調查為反面教材，認真汲取教訓，切實加強整改，特別是要以監督執紀問責為抓手，壓實全面從嚴治黨的主體責任和監督責任，推動黨風廉政建設各項決策部署全面落實到位。

彭博指，調查消息傳出後，中國主要國有資產管理公司的美元債券利差走闊。據交易員指中國東方2030年到期的美元債利差走闊約5個基點；中國長城資產2030年到期美元債利差上行約5個基點，2027年到期美元債利差攀升了10個基點。

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