恒指收市跌38點或0.13%，報28742點，連跌第6日，累計跌725.37點，對上一次連跌6日是2019年9月23日。全日成交金額1163億元，較上日減少5.11%，5月5日1011.98億元成交後最少；國指跌24點或0.23%，報10704點。恒生科技指數收報7972點，跌0.11%。

恒指收市守住20天線(28725.67點)及50天線(28719.21點)。

藍籌31隻升，22隻下跌，5隻無升跌。蒙牛（2319）升4.88%，收報46.25元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）升2.43%，收報122.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻21點；阿里健康（0241）跌2.48%，收報18.08元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌1.28%，收報293.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點。

恒生科技指數成份股13隻升，15隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報103.5元，升4.55%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報18.08元，跌2.48%。

北水南下合計淨流入10.71億元，終止連續3日流出。南水北上合計淨流入28.14億元人民幣，較上日增加835.34%，連續第2日流入，累計流入31.15億元。

午後消息股表現

路透：內地存款利率上限定價方式擬改為基準利率加基點。工行（1398）收報5.03元，跌0.2%；建行（0939）收報6.25元，無升跌；中國銀行（3988）收報2.85元，無升跌；交行（3328）收報5.22元，升0.38%。

飛鶴（6186）董事長稱打針影響生育計劃，奶粉銷量將出現斷崖式下跌。收報19.24元，跌6.6%。

其他三孩政策概念股個別發展，錦欣生殖（1951）收報18.5元，跌3.14%；貝康醫療（2170）收報24.5元，升1.03%；好孩子（1086）收報1.86元，升3.33%；寶寶樹集團（1761）收報1.3元，升3.17%；衍生集團（6893）收報0.38元，無升跌；H&H國際（1112）收報30.55元，跌0.65%；愛帝宮（0286）收報1.09元，升4.81%；米格國際（1247）收報0.68元，跌2.86%；澳優（1717）收報11.14元，跌3.8%。

美團（3690）據報今年計劃招聘6萬人。美團收報293.2元，跌1.28%。

今早及隔晚消息股表現

港視（1137）王維基指五年內海外收益將是港業務數倍。港視收報9.81元，升3.48%。

乘聯會：5月乘用車銷量增1%料6月平穩 新能源車銷量增至240萬輛。比亞迪（1211）收報199.5元，跌1.04%；吉利（0175）收報21.75元，升1.64%；東風集團股份（0489）收報7.72元，無升跌；長城汽車（2333）收報23.55元，升0.21%；北京汽車（1958）收報2.96元，跌0.34%。

小米（1810）據報正重組團隊，研發手機芯片。收報27.9元，跌1.59%。

中印關係續緊張，李寧（2331）贊助奧運戰衣捱轟，印度宣布解約。李寧收報73.2元，升1.88%。

阿里影業（1060）今日公布業績。收報1.08元，無升跌。

太平洋酒吧（8432）發盈警，手頭現金僅剩60萬元。收報0.078元，跌1.27%。

中國恒大（3333）稱信用債信譽良好，未嘗拖數逾期歸還。另中國政府據報要求恒大主要債權銀行做壓力測試。收報11.54元，跌4.15%。

長和（0001）出資6130萬回購逾103萬股。收報60元，升0.84%。

廣州汽車（2238）上月汽車銷量升6.75％。收報6.95元，跌0.43%。

周大福（1929）去年多賺1.077倍至60.26億元，今財年內地增不少於700個零售點。周大福創上市新高，見16.3元，收報16元，升6.1%。

德永佳集團（0321）發盈喜，料全年多賺最多70%。收報1.91元，升5.52%。

寶龍地產（1238）首5個月合約銷售額升1倍。收報8.03元，升3.35%。

歐化國際（1711）賺1680萬，派末期股息0.63仙。創52周高，見0.335元，收報0.305元，升48.78%。

破頂股表現

地產收租股破頂，包括，九龍倉集團（0004）創52周高，見28.05元，收報28.05元，升2.19%；恒地（0012）創52周高，見38.5元，收報38.4元，升1.72%；置富（0778）創52周高，見8.6元，收報8.59元，升3.87%。

消費股破頂，包括，六福集團（0590）創52周高，見23.25元，收報23.05元，升4.3%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.18元，收報4.1元，升1.49%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.206元，收報0.197元，升5.35%。

其他破頂股包括，金斯瑞（1548）創上市新高，見34.3元，收報33.2元，升7.1%；中國軟件國際（0354）創上市新高，見12.4元，收報11.7元，跌0.85%；億勝生物科技（1061）創52周高，見6.7元，收報6.59元，升9.11%；康寧醫院（2120）創52周高，見32.15元，收報31.05元，升0.16%。

破底股方面

破底股包括，卓越教育集團（3978）創上市新低，見1.55元，收報1.58元，跌5.39%；新東方（9901）創上市新低，見62.9元，收報63.7元，跌3.48%；企展控股（1808）創上市新低，見0.088元，收報0.09元，跌7.22%；汽車之家（2518）創上市新低，見135.4元，收報136.9元，跌1.79%；成實外教育（1565）見52周低1.16元，收報1.17元，無升跌；思考樂教育（1769）見52周低5元，收報5.01元，跌5.11%。

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