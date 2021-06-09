何家旗下彩票公司體育彩票專營權不再 但可經營互相博彩
文章日期：2021年6月9日 16:03
澳門政府最新與何鴻燊家族旗下澳娛控股的彩票公司--澳門彩票公司簽署最新合同，並修改條款，過往該公司獲批即發彩票及體育彩票，即足球博彩及籃球博彩的組織及經營權，將轉為非專營制度方式營運。這與過往由該公司長期專營有關彩票業務有變。但是經政府許可後，可經營其他方式彩票或互相博彩，但必須將有關規章呈交博彩監察協調局核准。
根據新的合同，澳門彩票公司所獲批給期限會延續三年，直到2024年6月5日終止，在雙方協定下可再續期。今次延期將自今年6月6日起生效。今次澳門彩票公司的合同條款批給改變，為澳門自2002年開放賭權以來，打破澳門旅遊娛樂公司長期一家經營賭場，及2018年終止逸園賽狗場營運以來，另一較大轉變。
澳門彩票公司是自1989年成立，是首間於來往港澳客船上售賣即發彩票的專營公司，並於1998年世界盃舉行前取得澳門政府發出之足球博彩彩票專營權，並於2000年12月取得籃球博彩彩票專營權 。截至2019年底止年度，該公司錄得盈利近1.55億澳門元，按年減少31.11%。
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