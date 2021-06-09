根據新的合同，澳門彩票公司所獲批給期限會延續三年，直到2024年6月5日終止，在雙方協定下可再續期。今次延期將自今年6月6日起生效。今次澳門彩票公司的合同條款批給改變，為澳門自2002年開放賭權以來，打破澳門旅遊娛樂公司長期一家經營賭場，及2018年終止逸園賽狗場營運以來，另一較大轉變。

澳門彩票公司是自1989年成立，是首間於來往港澳客船上售賣即發彩票的專營公司，並於1998年世界盃舉行前取得澳門政府發出之足球博彩彩票專營權，並於2000年12月取得籃球博彩彩票專營權 。截至2019年底止年度，該公司錄得盈利近1.55億澳門元，按年減少31.11%。

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