消息人士稱，按照75個基點的上浮幅度對比，新方式下，銀行一年期定存利率上浮上限與之前不變，仍為2.25%，活期存款以及一年以內的定存利率上限高於原標準，一年以上定存利率則低於先前水平。

消息人士表示，改革利率總體方向是向下，將來可能會根據情況來限制加點幅度，類似貸款市場報價利率（LPR）改革。

在此之前，內地存款利率上限多採用央行存款基準利率乘以一個百分比上浮幅度計算。

2015年10月，人行宣布取消金融機構存款利率上浮幅度限制，理論上利率市場化改革基本完成，但實際上，存款利率仍存在窗口指導和市場利率定價自律機制的軟性管制。

人行上一次調整基準利率是2015年10月，一年期存貸款基準分別降至1.5%和4.35%。

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