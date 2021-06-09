調查顯示，香港和大灣區有65%和67%消費者，表示樂於使用電子支付，有43%受訪零售公司表示有採取大灣區策略，反映區內零售商以電子商務平台，針對大灣區內客戶。葉嘉明指疫情進一步加速消費者習慣變化，更有利大灣區策略發展。

金管局昨日表示開始研究數碼港元，對於零售發展，匯豐環球資金管理部亞太區產品管理主管孫雷表示，影響要視乎下一步更多相關的消息，不過香港的支付基建健全，例如八達通、易辦事、轉數快和其他電子支付渠道等，已能很好地幫助零售商有更多渠道與客戶聯繫，認為新科技發展有助推進零售行業。該行去年數碼渠道收款量按年上升125%，金額上升165%，經轉數快付款亦按年上升兩倍。

調查分別有77%和85%香港和大灣區的受訪消費者表示，採取線上連接線下（online to offilne）的策略重要，希望零售商在連接線上和實體體店舖，有更順暢的客戶體驗，客戶亦認為驗證貨品真偽可吸引顧客。

另外，有少於50%受訪零售商表示，目前有策略針對顧客增長中的期望，但不少表示會在未來一兩年採取相關策略，例如利用社交平台獲得客戶意見、重新評估公司持續性策略等。有三成受訪公司指，目前有收集和分析數據，對數據分析人才有需求，由決策層延續至市場推廣、對外聯絡、產品設計等部門。

記者：歐陽偉昉

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