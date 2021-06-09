飛鶴董事長：打針影響生育計劃 奶粉銷量將出現斷崖式下跌
文章日期：2021年6月9日 13:31
內地傳媒報道，中國飛鶴（6186）董事長冷友斌在中國企業家論壇上表示，因為注射疫苗的影響，很多計劃生育的人6個月內不能懷孕，預計奶粉銷量在接下來一兩年會出現斷崖式的下跌。
飛鶴曾跌最多8.54%，低見18.84元，是3月9日18.1元後最低，現報19.4元，跌5.82%。
其他奶股個別發展，澳優（1717）現報11.22元，跌3.11%；H&H國際（1112）現報30.55元，跌0.65%；現代牧業（1117）跌4.8%；蒙牛（2319）現報46.3元，升4.99%。
三孩政策概念股個別發展，錦欣生殖（1951）現報18.38元，跌3.77%；貝康醫療（2170）現報24.7元，升1.86%；好孩子（1086）現報1.88元，升4.44%；寶寶樹集團（1761）現報1.22元，跌3.17%；衍生集團（6893）現報0.39元，升2.63%；愛帝宮（0286）現報1.06元，升1.92%；米格國際（1247）現報0.7元，無升跌。
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