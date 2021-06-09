科網股個別發展，京東健康（6618）嗶哩嗶哩（9626）升逾4%，另一邊廂，阿里健康（0241）、京東（9618）跌4%、2%。近期表現強勁的汽車有回吐偏軟。不過，物管受到追捧，生物科技普遍做好。石油、地產股支撐指數表現。

此外，新能源股表現不俗，中廣核新能源（1811）走勢向好，可以留意。中廣核新能源在中國及韓國擁有清潔能源及傳統能源項目。截至去年底止，中國及韓國分別佔裝機容量約七成及三成；清潔能源包括風電、太陽能、燃氣、水電等佔裝機容量近八成。受到新增風電及太陽能項目貢獻，發電量持續提升。隨着今年新增裝機容量將保持穩定增長，加上營運表現強勁，支持盈利及股價表現。

公司首季累計完成發電量按年增加三成。其中，中國風電項目增加超過九成，太陽能項目增三成。踏入第二季保持強勁增長，如5月份完成發電量按年增加35%，包括中國風電項目增加43%，中國太陽能項目增加26%。

股價方面，中廣核新能源日前升穿2.4元阻力後進一步攀升，正朝着今年及上市最高位2.7元推進。短線迫近最高位或有調整，料於2.4元有支持。中線則有機會向上突破，低收2.4元先行止蝕。

劉思明

投資版副主編