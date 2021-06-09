恒指半日跌19點或0.07%，報28762點，成交金額621億元；國指跌12點或0.12%，報10716點。恒生科技指數收報7961點，跌0.24%。

恒指10天線(29037.01點)向下逼近100天線(29020.71點)，而20天線(28726.66點)亦升穿50天線(28719.61點)，恒指半日低位28692點，曾跌穿20天及50天線。

藍籌28隻升，27隻下跌，3隻無升跌。蒙牛（2319）升5.1%，收報46.35元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；阿里健康（0241）跌3.78%，收報17.84元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌0.81%，收報294.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低18點。

恒生科技指數成份股13隻升，17隻下跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報105.7元，升6.77%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報17.84元，跌3.78%。

北水南下合計淨流入7.65億元，終止連續3日流出。南水北上合計淨流入42.02億元人民幣，較上日增加1296.98%，連續第2日流入，累計流入45.03億元。

港視（1137）王維基指五年內海外收益將是港業務數倍。港視收報9.74元，升2.74%。

乘聯會：5月乘用車銷量增1%料6月平穩 新能源車銷量增至240萬輛。比亞迪（1211）收報199.2元，跌1.19%；吉利（0175）收報21.4元，無升跌；東風集團股份（0489）收報7.71元，跌0.13%；長城汽車（2333）收報23.3元，跌0.85%；北京汽車（1958）收報2.99元，升0.67%。

小米（1810）據報正重組團隊，研發手機芯片。收報28元，跌1.23%。

中印關係續緊張，李寧（2331）贊助奧運戰衣捱轟，印度宣布解約。李寧收報73.05元，升1.67%。

阿里影業（1060）今日公布業績。收報1.1元，升1.85%。

太平洋酒吧（8432）發盈警，手頭現金僅剩60萬元。收報0.078元，跌1.27%。

中國恒大（3333）稱信用債信譽良好，未嘗拖數逾期歸還。另中國政府據報要求恒大主要債權銀行做壓力測試。收報11.66元，跌3.16%。

長和（0001）出資6130萬回購逾103萬股。收報60.15元，升1.09%。

廣州汽車（2238）上月汽車銷量升6.75％。收報7元，升0.29%。

周大福（1929）去年多賺1.077倍至60.26億元，今財年內地增不少於700個零售點。創上市新高，見16.3元，收報15.92元，升5.57%。

德永佳集團（0321）發盈喜，料全年多賺最多70%。收報1.84元，升1.66%。

寶龍地產（1238）首5個月合約銷售額升1倍。收報8元，升2.96%。

歐化國際（1711）賺1680萬，派末期股息0.63仙。創52周高，見0.335元，收報0.29元，升41.46%。

破頂股表現

地產收租股破頂，包括，九龍倉集團（0004）創52周高，見27.8元，收報27.75元，升1.09%；恒地（0012）創52周高，見38.3元，收報37.95元，升0.53%；置富（0778）創52周高，見8.55元，收報8.55元，升3.39%；領展（0823）創52周高，見76.75元，收報76.1元，升0.46%；泓富（0808）創52周高，見2.98元，收報2.98元，升2.05%。

其他破頂股包括，金斯瑞（1548）創上市新高，見34.3元，收報34元，升9.68%；中國軟件國際（0354）創上市新高，見12.4元，收報11.7元，跌0.85%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.18元，收報4.14元，升2.48%；康寧醫院（2120）創52周高，見32.15元，收報31.05元，升0.16%。

破底股方面

破底股包括，卓越教育集團（3978）創上市新低，見1.59元，收報1.6元，跌4.19%；新東方（9901）創上市新低，見63.9元，收報64.25元，跌2.65%；汽車之家（2518）創上市新低，見137元，收報137元，跌1.72%。

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