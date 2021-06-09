他解釋對海外業務的信心源於以目前港視已有的技術及知識係非常罕有，在世界上有能力做網上商場、網上業主的角色「一隻手掌數得晒，甚至得兩三個，我哋係其中一個」，故現時海外業務係「好忙，好多不同機會」，將推動集團未來發展，帶來好大推動力。但問到會否近期有海外業務落地，王維基表示不能透露，但表示未來18個月，本港會加大投資在一小時送貨服務「HKTV極速送」等。

王維基又強調，只因自己係主要股東獲派股份才被提呈股東會決議，而過往幾年他及主席張子建均「無逗人工」。但事實上公司有數百個員工都有購股權，並指指身旁的集團財務總裁黃雅麗、台下的港視行政總裁(香港）等人，指「坐係到嘅有，企係到嘅都有」，甚至外頭的車隊員工「日日執貨執到十點幾十一點都有，佢哋好開心，因為知道會有回報」。

而他指，未有向股東分紅是因為要保留資金，但只要上市公司小股東在過往十八個月買入股份，應該都「難掩口罩下嘅笑容」，亦好過「ibond」的回報。

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