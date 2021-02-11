港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升3日 創逾1個月高
文章日期：2021年6月9日 11:16
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升0.18點子至0.09018%，是4月30日後最高，當日報0.09018%。
港元現報7.7591元升值10點子，曾升值最多13點子，報7.7588元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.14點子至0.03714%；1星期HIBOR升0.07點子至0.05964%；2星期HIBOR升0.22點子至0.06679%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.14點子至0.1725%；6個月期HIBOR跌0.13點子至0.265%；12個月期HIBOR升0.13點子至0.39071%。
美元指數現報90.044貶值0.032點或0.04%。
美元1個月期LIBOR報0.08125%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0089%，連續3日擴闊，利差是2021年4月09日後最高，當日差距為0.0092%
對上一次連續3日擴闊，是2021年5月21日，當日利差報-0.0059%。
其他報道
乘聯會：5月乘用車銷量增1%料6月平穩 新能源車銷量增至240萬輛