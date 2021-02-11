港元現報7.7591元升值10點子，曾升值最多13點子，報7.7588元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.14點子至0.03714%；1星期HIBOR升0.07點子至0.05964%；2星期HIBOR升0.22點子至0.06679%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.14點子至0.1725%；6個月期HIBOR跌0.13點子至0.265%；12個月期HIBOR升0.13點子至0.39071%。

美元指數現報90.044貶值0.032點或0.04%。

美元1個月期LIBOR報0.08125%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0089%，連續3日擴闊，利差是2021年4月09日後最高，當日差距為0.0092%

對上一次連續3日擴闊，是2021年5月21日，當日利差報-0.0059%。

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