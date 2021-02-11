新能源車方面，5月零售銷量18.5萬輛，按年增長177.2%，按月升17.4%；首5月累計銷量77.6萬輛，按年升235.7%。產量方面，5月為19萬輛，按年升166%，首5月累產85.9萬輛，按年升266.1%。5月Tesla中國批發銷量33,463輛，按月增長29%；零售銷量21,936輛，出口11,527輛。

排名方面，廣義零售銷售量排第一的是一汽大眾，而吉利汽車排第7，市場份額5.2%。

乘聯會回顧指，前幾個月的低基數增量在本月基本消除，5月零售按月增長1.0%，與歷年的平均月度環比增速是基本持平的，符合季節規律。上海車展前後上市的新車及「五一」小長假，帶熱了汽車終端銷量，假期終端訂單增量明顯。

5月豪華車零售26萬，按年增長13%，按月增長2%，但相對2019年5月增長45%。豪華車繼續保持強勢增長特徵，體現消費升級的高端換購需求仍舊旺盛。

庫存方面，今年去庫存明顯，部分廠商取消庫存考核，5月廠商庫存持續下降到低位。 5月末廠商庫存減少3萬輛，渠道庫存減少12萬輛；2021年1-5月廠商庫存減少21萬輛，相較歷年1-5月庫存減少幅度偏大，形成連續4年強力去庫存的特徵。

該會預計，6月產銷相對平穩，基數偏高的壓力逐步體現，增速放緩預期基本成為行業共識。隨著中美關係的相對穩定和國內經濟的較強發展，車市消費總體較強。由於持續的去庫存，經銷商的庫存持續降低，整體庫存壓力得到有效緩解，依托商務政策的目標激勵和訂單維護的質量提高，零售依舊保持良好較高水平。

新能源車方面，該會上調全年銷量預測至240萬輛，主要是由於國內各細分市場全面走強加出口增量的綜合結果。尤其是近期傳統車企的新能源車新品表現很好，例如廣汽埃安、上汽乘用車等走勢較強，逐步展現出新能源市場持續增長的內生動力。

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