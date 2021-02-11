國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，5月份，各地區各部門繼續做好保供穩價各項工作，居民消費價格總體穩定。國際原油、鐵礦石、有色金屬等大宗商品價格大幅上漲，國內需求穩定恢復，工業品價格繼續上漲。

CPI按月下降0.2%，降幅比上月收窄0.1個百分點。其中，食品價格下降1.7%，降幅收窄0.7個百分點，影響CPI下降約0.31個百分點。食品中，生豬生產不斷恢復，豬肉供給持續增加，價格繼續下降11.0%；非食品價格上漲0.2%，漲幅與上月相同，影響CPI上漲約0.16個百分點。非食品中，因國際原油價格上漲，國內汽油和柴油價格分別上漲1.7%和1.9%；受原材料價格上漲影響，電冰箱、電視機、台式計算機和住房裝潢材料等工業消費品價格均有上漲，漲幅在0.3%—1.2%之間；夏裝新品上市，服裝價格上漲0.3%。

按年比較，CPI上漲1.3%，漲幅比上月擴大0.4個百分點，主要是去年價格變動的翹尾影響擴大所致。其中，食品價格由上月下降0.7%轉為上漲0.3%，影響CPI上漲約0.05個百分點。非食品價格上漲1.6%，漲幅比上月擴大0.3個百分點，影響CPI上漲約1.28個百分點。

PPI方面，PPI按月升1.6%，漲幅比上月擴大0.7個百分點。其中，生產資料價格上漲2.1%，漲幅擴大0.9個百分點；生活資料價格上漲0.1%，漲幅與上月相同。國際原油價格波動上行，帶動國內石油相關行業價格上漲，其中石油和天然氣開採業價格上漲1.7%，漲幅擴大1.3個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業價格由降轉漲，上漲4.4%。受火電廠“迎峰度夏、增加儲備”影響，動力煤需求較旺，拉動煤炭開采和洗選業價格上漲10.6%，漲幅擴大7.8個百分點。受鐵礦石、焦炭等原材料成本上升影響，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲6.4%，漲幅擴大0.8個百分點。國際市場銅、鋁等有色金屬價格上漲較多，影響國內有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲4.4%，漲幅擴大2.3個百分點。此外，電氣機械和器材製造業價格上漲1.3%，漲幅擴大0.4個百分點。

按年比較，PPI升9.0%，漲幅比上月擴大2.2個百分點。其中，生產資料價格上漲12.0%，漲幅擴大2.9個百分點；生活資料價格上漲0.5%，擴大0.2個百分點。主要行業價格漲幅均有所擴大，其中石油和天然氣開採業價格上漲99.1%，擴大13.3個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲38.1%，擴大8.1個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業價格上漲34.3%，擴大10.5個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲30.4%，擴大3.5個百分點；煤炭開采和洗選業價格上漲29.7%，擴大16.4個百分點；化學原料和化學製品製造業價格上漲20.9%，擴大3.4個百分點。

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