恒指低開10點 暫守20天線及50天線 吉利跌1.6%
文章日期：2021年6月9日 09:25
恒指今早低開10點或0.04%，報28771點，成交金額19億元；國指今早低開13點或0.13%，報10715點。恒生科技指數開市報7970點，跌0.13%。
恒指暫守20天線(28727.1點)及50天線(28719.78點)，受制於100天線(29020.8點)。
藍籌24隻升，18隻下跌，16隻無升跌。中海油（0883）升1.03%，報8.85元，是升幅最大的藍籌，港交所（0388）升0.85%，報474元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻10點；吉利（0175）跌1.64%，報21.05元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌0.48%，報209.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。
恒生科技指數成份股12隻升，13隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報838元，升2.76%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報27.45元，跌1.44%。
阿里影業（1060）今日公布業績，開市報1.08元，無升跌。
太平洋酒吧（8432）發盈警，手頭現金僅剩60萬元。無成交，開報0.079元。
中國恒大（3333）稱信用債信譽良好，未嘗拖數逾期歸還。另中國政府據報要求恒大主要債權銀行做壓力測試。開市報11.98元，跌0.5%。
長和（0001）出資6130萬回購逾103萬股。開市報59.8元，升0.5%。
廣州汽車（2238）上月汽車銷量升6.75％。開市報7.03元，升0.72%。
周大福（1929）去年多賺1.077倍至60.26億元，今財年內地增不少於700個零售點。開市報15.08元，無升跌。
德永佳集團（0321）發盈喜，料全年多賺最多70%。開市報1.86元，升2.76%。
寶龍地產（1238）首5個月合約銷售額升1倍。開市報7.71元，跌0.77%。
歐化國際（1711）賺1680萬，派末期股息0.63仙。開市報0.221元，升7.8%。
破頂股表現
泓富（0808）創52周高，見2.93元，開市報2.93元，升0.34%。