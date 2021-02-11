港股ADR跌19點 美期上升、亞股個別發展 阿里影業業績
文章日期：2021年6月9日 08:35
美股收市變動輕微，港股ADR跌19點或0.07%，報28761點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.18%，折合報602.06元；阿里巴巴（9988）跌0.41%，折合報209.33元；美團（3690）升0.02%，折合報297.07元；匯控（0005）跌0.51%，折合報48.65元；建行（0939）跌0.06%，折合報6.25元。
道期現升0.06%，標期升0.06%，納期升0.11%。日股現跌0.38%，韓股現跌0.33%，澳股現升0.57%。
今日焦點股份可留意：
阿里影業（1060）今日公布業績。
先施公司（0244）主席馬景煊辭職，新股東偉祿召開股東會委任新董事。
太平洋酒吧（8432）發盈警，手頭現金僅剩60萬元。
中國恒大（3333）稱信用債信譽良好，未嘗拖數逾期歸還。另中國政府據報要求恒大主要債權銀行做壓力測試。
長和（0001）出資6130萬回購逾103萬股。
廣州汽車（2238）上月汽車銷量升6.75％。
周大福（1929）去年多賺1.077倍至60.26億元，今財年內地增不少於700個零售點。
德永佳集團（0321）發盈喜，料全年多賺最多70%。
寶龍地產（1238）首5個月合約銷售額升1倍。
歐化國際（1711）賺1680萬，派末期股息0.63仙。
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