市場等待周四的CPI數據，以推測聯儲局收水的情況，10年期國債息則跌至一個月最低，科技股向上，道指高開15點，高位曾升35點，低位曾跌177點。其他消息方面，聯儲局隔夜逆回購工具使用量連續第二天創紀錄新高。美國4月職位空缺數達歷史最高。