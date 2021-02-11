市場等待CPI數據 道指跌30點
文章日期：2021年6月9日 08:15
市場等待周四的CPI數據，以推測聯儲局收水的情況，10年期國債息則跌至一個月最低，科技股向上，道指高開15點，高位曾升35點，低位曾跌177點。其他消息方面，聯儲局隔夜逆回購工具使用量連續第二天創紀錄新高。美國4月職位空缺數達歷史最高。
道瓊斯工業平均指數收跌30點，跌幅0.09%，報34599點。標普500指數收漲0點，升幅0.02%，報4227點。納斯達克綜合指數收漲43點，或0.32%，報13924點。
高盛跌0.89%，報384.7美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低22點，而Honeywell升0.71%，報229.81元，貢獻道指10點。
科技股方面，蘋果收市報126.74元，升0.66%，谷歌母公司Alphabet收市報2398.44元，跌0.16%，亞馬遜收市報3264.11元，升2.06%，Facebook收市報333.68元，跌0.86%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.1%，報454點。德國DAX指數收跌0.24%，報15640點；法國CAC 40指數漲0.12%，報6551點；英國富時100指數收漲0.26%，報7095點。