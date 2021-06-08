會計師公會事前不知情 改例做法「好急」

該人士批評指，政府現時做事不再諮詢業界，而是一早作出決定，到最後一刻才通知。公會早前提出「一人一票」普選方案，擬實踐會內民主。被問及是否受此波及，他表示，未知是否推廣普選惹惱政府，但相信本次做法背後涉及政治壓力。他續指，未來公會被「閹割」後，只能算是「聯誼會」。

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財匯局主席黃天祐今日回覆本報查詢時表示，難言新例推行的確實時間，但據自己理解，政府或希望今個立法年度內完成立法。翻查資料，本屆立法會會期至到今年10月。換言之，財庫局提案未經諮詢，便將急速上馬。

黃天祐表示，財匯局早前工作獲得持份者認可，相信現時擴權是合適時機。他表示，是次監管改革是大勢所趨，亦是延續此前的原則。被問及是否當局主動要求擴權，黃天祐表示，財匯局是政府所制定條例的代理人，因此不會「僭越」主動要求擴大權力。

政府是次建議，公會現有的CPA發牌、執業單位註冊以及監管會員操守的權力，均交予財匯局。黃天祐表示，具體監管方針要由財匯局管理層制定，但相信針對會員操守方面的監管將沿用公會做法，呼籲會員毋須過度憂慮。

擴權後，非上市公司核數師、商界核數師均會受到當局監管。他續指，針對核數師監管，預計當局會採用「相稱原則」，即非上市公司核數師涉及公眾利益較少，因此料監管會相對簡單。

會計師公會對財庫局網誌不予置評。公會會長鄭中正回應，將召開緊急會議，與理事討論應對方案，但希望政府可諮詢業界意見。

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