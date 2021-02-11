周大福：今財年內地增不少於700個零售點
文章日期：2021年6月8日 18:47
周大福（1929）去年多賺1.077倍至60.26億元，董事總經理（中國內地）陳世昌預計，今財年中國將增加不少於700個周大福珠寶零售點，包括在一、二線城市通過直營店尋找商機，另外新城區省代及加盟商會繼續滲透三線或以下城市。
他續指，今年2月銷售額高達100億元人民幣，加盟商對市場中長線亦有信心。同店銷售方面，陳世昌料上半年增長30%或以上，惟下半年基數較高，同店銷售或收窄至單位數，預期全年同店銷售只有單位數增長，全年計營業額則預料增長約15%至16%。
集團執行董事鄭炳熙指出，上財年香港共有46間分店續租，平均租金減幅達四成。董事總經理（企業及港澳與海外事務）黃紹基表示，香港會繼續調整店舖網絡，更加關注每間店舖的效益，亦會審視旅客、非旅客區布局，實際情況視乎何時通關，今年有10至15間分店納入觀察名單，取決於效益表現及傾談續租租金等多個因素，集團亦傾向關店或改善現有店舖，有機會再重新布局。
黃紹基又指，香港屬於外向型經濟，現時本地消費已經穩定，有信心已經見底，進一步發展將取決於疫情，要待通關後再評估。他估計，受惠於低基數效應，上半年港同店銷售有望增長70%，不過上財年下半年本地消費復蘇，仍取決於何時通關，暫預計全年表現平穩。
香港政府即將推出電子消費券，黃紹基相信對銷售一定有幫助，但難以估計表現，因較多購買民生產品，集團亦與消費券營運商WeChat Pay HK、新世界（0017）旗下K dollar合作推出購物優惠，希望可以回復消費氣氛。
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