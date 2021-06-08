金管局總裁余偉文強調，目前就電子港元是否發行沒有定案，但希望作出準備研究，有需要時不用由零開始，研究項目與眾多其他地區正在進行的研究項目相類似

余偉文表示，金管局央行電子貨幣在跨境的批發應用已有深入研究，零售方面的研究剛剛開始，會研究發行、建構想等不同技術詳情，同時會考慮不同的範圍，例如消費者需求實例，政策如私隱保障、反洗錢要求，系統安全以及其他政策或法律考慮等，檢視和平衡不同的潛在風險。

至於eHKD會否收回銀行發鈔權，余偉文表示目前央行貨幣也有由銀行代為發行的模式。政府曾表示目前市場有高效率的私人零售支付產品，使用央行發行數碼貨幣的好處可能非常有限，並無計劃發行零售央行數碼貨幣。余偉文表示現時對央行數碼貨幣有更多了解，疫情推進市民接納電子支持，若其他央行亦在探索央行電子貨幣，香港亦要嘗試研究。

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