盧衍溢指出，由於位於俄羅斯海參威水晶虎項目附近，有韓國投資者正興建哥爾夫球場渡假村，他預期這將對水晶虎的娛樂場及酒店帶來幫助，目前反而當地酒店不足，因此為應付需求，他們會按計劃興建水晶虎第二期。至於越南會安南綜合渡假村方面，他說，去年6月開業適逢碰上新冠肺炎疫情，集團只先開放項目的10%營運，並著手控制人力成本，配合少量生意支持，並伺機將生意量提升。會安南的其他部份，則會聯同其他發展商聯手開發。位於日本二世谷及宮古島的滑雪及潛水酒店項目，則料需時2至3年發展，其中一個項目將來有待開售。

至於集團同系位於澳門方面，盧衍溢形容，當地雖然尋求經濟發展多元化，但是效果待現，遊客又未見上升，加上博彩企業債務到期需尋求再融資，博彩業及貴賓廳業界處於「水深火熱」的狀態中。在廣東省疫情再起下，酒店的預訂即時跌40%。貴賓廳生意就算以輕資產模式營運，上個月轉碼只有180億元，比平常為少，他們有需要採取措施控制現金流及成本。他更打比方，現時在澳門每做1元生意，只能賺5%，但是到外國每做1元生意，可賺0.4至0.5元，因此他們在推進衛星場中場化方面，會先留意政策方向才後動。他認為，貴賓廳行業尚有前景，但是不能夠再如過往般，挑戰過往業績紀錄般去發展。

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