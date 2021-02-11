集團指出，內地零售擴張及下半財年顯著復蘇，帶動全年營業額按年增23.6%至701.64億元，較2019財年亦升5.3%；毛利率為28.6%，按年微增0.2個百分點，扣除黃金借貸的未變現虧損影響後，經調整後毛利率為28.2%，按年減少1.4個百分點。

按地區計，集團內地業務的主要經營溢利為82.26億元，按年增61.4%，分部營業額596.95億元，按年增46.5%，相同匯率計升44.5%。港澳及其他市場的主要經營溢利為4.04億元，按年跌31.6%，分部營業額為104.66億元，按年減少34.5%。

同店銷售方面，內地同店銷售由跌轉升31.9%，2019財年下跌15.1%；港澳地區的跌幅就有所擴大至41.3%，2019財年下跌38.7%。集團指出，港澳客流量疲弱，但由於本地消費復蘇，第四季同店上升31.2%。內地同店銷售在第二季反彈及回復正增長，由於需求回升及基數低，第四季同店增長更擴大至1.41倍。集團同時公布4月至5月底經營數據，零售值按年升77.0%，內地零售值升74.7%；港澳及其他市場亦升98.5%，分別佔整體零售值89.1%及10.9%。同店銷售方面，內地及港澳分別升49.3%及1.597倍，同店銷量亦升32.2%及1.259倍。

截至今年3月底，集團在內地共4445個零售點，港澳則有100個零售點，其中香港淨減少4個周大福珠寶零售點。

周大福今日早段曾創新高，報15.32元，收市跌0.27%至15.08元，成交1.67億元。

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