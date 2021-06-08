行業配置方面，該行認為，下半年應逐步減持「順周期」的價值股，其中金融股有望跑贏能源和工業股。此外，亦宜逢低吸納優質新經濟成長股龍頭，並重注業績能見度高、有政策支持的內需股，包括消費、生物醫藥、硬件科技、汽車及新能源等板塊。

建銀認為，下半年香港市場或會再出現新的板塊輪動，成長股有望重新跑贏價值股。該行認為，由于出現不利新聞，成長股於過去幾個月內明顯回調，但短期估值壓力已消化，有望在未來幾個月見底反彈。此外，由於內地較早走出疫情，因此國內價值股的盈利復蘇已提前反映，經濟增速開始放緩後，或限制價值股的上升空間。

其他報道

金管局︰研究港元數碼貨幣「e-HKD」

政府削會計師公會權 許正宇：建議財匯局負責CPA發牌

新世界：提供1,000元接種疫苗資助予基層

【賈文清專欄】躺不平的憂慮

5月新批按保達326億元創新高

恒大回購或持續一個月 獲摩通升評級至增持

阿里巴巴將斥10億美元在亞洲支持雲技術開發

賣地收入轉劃稅務部徵收 券商︰或礙內房延付地價、降財務靈活性

渣打與GS1 HK合作 用電商平台數據評估貸款

滬指終止兩連揚 創板指險守3200點

路透社：蘋果與比亞迪等初步討論電動車電池供應

【有片：選股王】內需股有回吐 汽車股敏實中線向好

中國反壟斷監管趨緊 美團、拼多多等再被要求整改

恒指先升後跌 半日跌101點 曾失守20天及50天線 北水半日淨流入

保誠送出1.3億元保障額予已接種疫苗的市民

滬指失守3600點 半日挫0.51%

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日

港航證實需進行內部重組 數天內向員工公布