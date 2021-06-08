建銀國際：料港股下半年M型走勢 成長股有望再跑贏
文章日期：2021年6月8日 16:48
建銀國際報告指出，下半年全球主要經濟增速將回落，但通脹壓力短期內難消退，估計中期業績難有驚喜。該行預測，港股預測市盈率接近12.6倍，估值處於區間上端，有回調空間。預計港股下半年區間內波動，維持「M型」走勢，恒指波動區間為26500點至29500點；科指波動區間為7500點至9000點。
行業配置方面，該行認為，下半年應逐步減持「順周期」的價值股，其中金融股有望跑贏能源和工業股。此外，亦宜逢低吸納優質新經濟成長股龍頭，並重注業績能見度高、有政策支持的內需股，包括消費、生物醫藥、硬件科技、汽車及新能源等板塊。
建銀認為，下半年香港市場或會再出現新的板塊輪動，成長股有望重新跑贏價值股。該行認為，由于出現不利新聞，成長股於過去幾個月內明顯回調，但短期估值壓力已消化，有望在未來幾個月見底反彈。此外，由於內地較早走出疫情，因此國內價值股的盈利復蘇已提前反映，經濟增速開始放緩後，或限制價值股的上升空間。
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