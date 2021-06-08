大市缺方向 恒指跌5點 成交減少15% 北水連續第3日流出
文章日期：2021年6月8日 16:23
大市未有方向，於20天線(28689.23點)及100天線(29015.86點)之間爭持，午後跌幅稍為擴大多4點，至跌148點，全日高低波幅341點。
恒指收市跌5點或0.02%，報28781點，成交金額1226億元，較上日減少15.11%，是2021年5月24日1208.85億元成交後最少；國指跌18點或0.17%，報10729點。恒生科技指數收報7981點，跌0.77%。
藍籌28隻升，26隻下跌，4隻無升跌。比亞迪（1211）收報201.6元，升6.27%，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻22點；中石化（0386）跌4.66%，收報4.09元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌1%，收報297元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低22點。
恒生科技指數成份股10隻升，17隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報40.9元，升4.87%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報51.15元，跌4.75%。
北水南下合計淨流出17.68億元，較上日增加22.15%，連續第3日流出，累計流出43.02億元。南水北上合計淨流入3.01億元人民幣，終止連續1日流出。
午後消息股表現
恒大（3333）回購或持續一個月，獲摩通升評級至增持。恒大收報12.04元，升2.21%。
阿里巴巴（9988）將斥10億美元在亞洲支持雲技術開發。阿里巴巴收報210.2元，跌0.85%。
路透社：蘋果與比亞迪（1211）等初步討論電動車電池供應。比亞迪收報201.6元，升6.27%。
中國反壟斷監管趨緊，美團（3690）、拼多多等再被要求整改。美團收報297元，跌1%。
今早及隔晚消息股表現
今日公布業績股績前表現如下，周大福（1929）創上市新高，見15.32元，收報15.08元，跌0.26%；歐化（1711）收報0.205元，無升跌。
內地印花稅二審，國務院可對居民住房需求保障减免印花税。中海外（0688）收報18.74元，升2.4%；碧桂園（2007）收報9.49元，升1.5%；潤地（1109）收報36.1元，升1.55%。非藍籌內房股，綠城中國（3900）收報8.95元，升2.4%；寶龍地產（1238）收報7.77元，升2.78%；萬科（2202）收報25.95元，升0.97%；融創（1918）收報29.05元，升1.04%。
國泰（0293）歡迎政府延長78億港元過渡貸款安排，過去一年未有動用。國泰收報6.87元，升1.63%。
港視（1137）5月交易額增近9%，受月內推「感謝祭」帶動。收報9.48元，跌2.47%。
中盈（集團）（0766）宣布，聯同螞蟻旗下基金等訂戰略合作，擬進軍越南支付市場。收報0.04元，升29.03%。
廣深鐵路（0525）宣布，美國ADR擬退市。收報1.58元，跌0.63%。
龍皇（8493）創辦人黃永幟（外號「幟哥」）連續兩日減持龍皇逾27%股權，套現8477萬。龍皇臨時櫃位及上市編號（8556）收報2.19元，升0.46%。
美麗華（0071）行政總裁李家誠稱，上半年入住率按年回升約一成。收報16元，升0.63%。
金界控股（3918）擬額外發票據融資，重組省錢後料支持燒錢逾半年。收報7.7元，跌3.27%。
吉利（0175）五月汽車總銷量按年跌12%，按月跌4%。收報21.4元，升1.42%。
破頂股表現
內需股破頂，包括，安踏（2020）創上市新高，見162.5元，收報157.3元，跌1.5%；青啤（0168）創上市新高，見93.55元，收報86.6元，跌1.81%；
消費股破頂，包括，東方表行集團（0398）創52周高，見4.08元，收報4.04元，升2.8%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.45元，升36.36%；謝瑞麟（0417）創52周高，見1.1元，收報1.09元，升10.1%；九龍倉集團（0004）創52周高，見27.45元，收報27.45元，升0.18%；恒地（0012）創52周高，見38.05元，收報37.75元，跌0.26%。
其他破頂股包括，中國軟件國際（0354）創上市新高，見11.88元，收報11.8元，升7.86%；天倫燃氣（1600）創52周高，見8.85元，收報8.57元，升1.3%；國藥控股（1099）創52周高，見28元，收報26.3元，跌5.57%；中國中藥（0570）創52周高，見5.19元，收報5.02元，跌0.4%；康寧醫院（2120）創52周高，見32.05元，收報31元，升5.08%。
破底股方面
破底股包括，卓越教育集團（3978）創上市新低，見1.65元，收報1.67元，跌0.6%；新東方（9901）創上市新低，見64.7元，收報66元，跌3.08%；指尖悅動（6860）創上市新低，見0.245元，收報0.255元，跌27.14%；汽車之家（2518）創上市新低，見139元，收報139.4元，跌3.86%；海螺水泥（0914）見52周低42.5元，收報42.6元，跌0.7%；
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