金管局今日發布「金融科技2025」策略，當中提到要加深央行數碼貨幣研究，為香港在發行批發及零售層面央行數碼貨幣，加強準備。除繼續致力研究批發層面的央行數碼貨幣外，金管局正與國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心合作，研究零售層面的央行數碼貨幣，稍後亦會開始研究本地零售港元數碼貨幣（e-HKD），以探討其用例、優點及相關風險。

金管局亦表示，會繼續與中國人民銀行合作，就數字人民幣（e-CNY）在香港進行技術測試，為本港和內地居民提供便捷的跨境支付服務。

其他主要的金融科技策略，包括全面推展銀行數碼化，推出金融科技應用評估，檢視銀行現時及未來數年内採用金融科技的情況；發揮數據基建潛能，建立「商業數據通」、企業版「智方便」和「區塊鏈共用信貸資料平台」，在取得數據所有者同意的前提下，促進數據共享；擴展金融科技人才庫，推出「金融科技先鋒聯網」計劃；及善用資源政策支持發展，聯同業界各主要持份者成立「金融科技跨界別協調小組」。

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