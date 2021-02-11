此外，許正宇亦建議要求賦權財匯局，對執業單位（Practice Units）及上市公司核數師進行註冊。現時執業單位同樣是於會計師公會註冊。換言之，政府建議將公會兩大權力交予監管機構財匯局。

網誌提出的其他建議，包括將財匯局的監管範圍，由現時上市公司核數師（PIE）擴大至所有核數師，以及專業會計師（CPA），涉及查察、調查及紀律處分權力等。而涉及會計師專業操守的主要規管工作亦交由財匯局執行。許正宇表示，做法將可推動會計專業獨立監管，能更有效避免「自己人查自己人」

許正宇稱，經改革後，會計師公會將可以專注行業標準和長遠發展，屆時負責會計師的註冊、培訓及考試，制訂專業進修規定、專業道德標準及會計、審計和核證準則等。他表示，相信改革後，財匯局的規管會更為完整、合理。

此外，政府亦擬將財匯局改名為會財局（會計及財務匯報局，簡稱AFRC），以反應擴大後的權力。許正宇表示，已就改革與公會、會計專業團體、業界代表及審計服務使用者等見面，並指獲得各界的支持。

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