集團指，部份有意接種疫苗的基層市民，因經濟考慮打消念頭，故推出首輪關顧基層人士接種疫苗的津貼計劃，並伙拍香港路德會社會服務處、香港社區組織協會及聖雅各福群會，合共向5,000位基層人士發放津貼，受惠者可獲1,000港元資助，作為疫苗接種薪金或健康諮詢的津貼。

集團亦指，資助由三間非牟利機構推薦及甄選服務對象，並安排發放方式，包括視乎受惠者的工作機構有否提供有薪針假、其健康諮詢或身體檢查需要，以及行業相關的需要等。

疫苗接種的津貼預計由6月底至8月底陸續分批發放，受惠者須向有關非牟利機構出示已接種兩劑疫苗的紀錄，發放詳情稍後由三間非牟利團體各自公布。集團並已預留額外500萬港元，視乎疫情發展，有需要時將研究展開第二階段計劃。

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