自蘇聯崩潰以來，資本主義彷彿成為神主牌，但每種思想發展畢竟有階段之分。19至20世紀解決溫飽與支持科技發展，資本主義是當代較好的意識形態，現代世界各國的巨型建設，主要得益於兩個世紀以來的資本主義驅動人力。即使資本家賺取暴利，不少平民物質生活仍有改善。但再好的意識形態，發展到某個時期就會出現弊病，例如資本主義以錢為信仰、以物質為幸福的指標，輕視了人的精神世界。西方文明尚且運行得到，有賴制度容許大家追求理念，加上社會重視人文素養，平民普遍有讀書與思辯習慣，可稍作平衡。

然而香港與中國大陸則不一樣。香港近年興起Slashers、LGBT的討論，亦愈來愈多年輕人追尋理想，多了示威活動，多了人關心社會，是因為過去兩、三代香港人打拼，已滿足了物質需要，人生在世畢竟要有追求，新一代便逐漸反思精神與理念。過去兩、三代以追求物質為人生目標，是環境所逼出來的信仰，到今日回望年輕人與老一輩之間的重重衝突，也是兩種價值觀的不協調所致。香港的處境部分是由資本主義過熱引起，但制度既無充足空間供人寄託活力，而愈來愈多年輕人想要的不是物質，卻要被逼按着以物質為本的遊戲框架追逐獎品，樓價又被推到不可企及，成為連場衝突的助燃劑。

中國大陸的情況更難搞。鄧小平以改革開放去修正文革以來的過患，用經濟發展去將一切政治鬥爭封印，以當代去看，是理所當然的，畢竟大陸裏無人想再過一次大饑荒或文革（現在香港有人想製造文革，如有線前中國組主管司徒元所言，新近愛國的人通常不是親歷文革那一輩）。然而六四的副作用是政治改革停滯不前，不斷靠經濟去麻木國民意志，既然國內政制的路被封堵，整個社會押在經濟的壓力，比一般國家沉重得多。經濟對於中共，除了是生計、是政治，也是對國民長期注射的鎮靜劑。

這個方法很有效，但有限期。如沈旭暉提及，90年代民建聯程介南炮製了《我運財至叻星》系列，宣傳香港吃喝玩樂多好、生活多有保障、移民日子多苦悶等，以平定信心危機；回看90年代至2014年，很多年紀較大的香港人思想的確較貼近這條路線，遂成為後來的「藍絲」，本地政治風氣亦難有寸進。中共以至香港政府以為這樣可順利過渡，直到年輕人開始對物質生活感到飽和，加上已被前期入場的資本家攫取太多，長期競爭亦消耗心力，遊戲太難玩，對精神的追求便有萌芽。

如果用香港的框架去看中國大陸，遲早會有類似的趨勢出現，年輕人自小滿足於基本衣食，但又無法上游，覺得人生意義不大，「佛系」、「躺平」自然應運而生。筆者曾於旅行遇過一個大陸年輕人，不停誇口要創一番事業，但又不時感到人生苦悶而迷失，對着筆者與另一位台灣朋友，反而有所憧憬卻又不明所以。我想，大概是出於上述的徵兆，只可惜他與牆外的思想緣淺，不能作對照。

「既然這片土地從沒真實存在高舉人主體性的思潮，那我可以自己製造給自己，躺平就是我的智者運動，只有躺平，人才是萬物的尺度。」原帖《躺平即是正義》用上「人主體性」、「人是萬物的尺度」等字眼，都是呼應基督教下的文藝復興，同期歐洲人漸將集體主義移向個人自由。發文者的野心，似乎不止於做個不想打工的廢青而已。

中共凡有經濟下調或股市不振的新聞，都嘗試去遮掩，是因為政治、文化已令人失望，經濟是僅有的支柱（當然現在還有了極端民族主義幫手分擔）。殺一批人不可怕，最難搞的是思潮改變，隨時擴散得比肺炎更急。慣常的伎倆倘不奏效，不知往後國民的精力往何處放，又怎能不及早憂心呢？

賈文清

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