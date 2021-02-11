5月份新取用按保宗數為2062宗，按月升4.6%，創自去年7月以後新高紀錄，再突破2000宗水平，新取用按保金額111.95億元，為有紀錄以來第二高位。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，高成數按保貸款量增加，除了因為市場上買家對於高成數按揭的需求持續外，亦基於今年樓市持續暢旺。現時1000萬元或以下樓價之成交佔比高逾7成，故此樓市交投明顯增加亦同步推動按保貸款量上升。王美鳳預期，由於5月份起樓市旺勢進一步全面加劇，一二手交投續增，牛市熱浪下，預期未來按保數字仍會再創新高紀錄。

總結今年首5個月，整體新批按保宗數達26048宗，按年增57.6%。新批按保金額達1441.18億元，按年增65.6%；期內新取用按保宗數達8814宗，按年增48.9%。涉及金額479.53億元，按年增加57.7%。

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