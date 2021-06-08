恒大回購或持續一個月 獲摩通升評級至增持
文章日期：2021年6月8日 15:38
中國恒大（3333）接連爆出負面消息後，於昨日（6月7日）公司再次開啟回購行動，以每股介乎11.08元至11.84元，買入2908.4萬股或0.2196%，涉資逾3.36億元。
集團更獲摩通發報告，將其評級由「中性」升至「增持」，目標價15元。報告指出，近期恒大股價低走，自傳出與盛京銀行（2066）的千億交易被查消息後，股價由5月底較恒指跑輸8%，但近日官方發正式聲明，更於6月7日進行回購，相信連串行動反映公司的信心。
基於近期市場氣氛及恒大的銷售亦改善，將釋除投資者的憂慮，在考慮以往回購帶來的正面影響，該行將恒大評級升至「增持」，目標價15元。
該行計算出，在觸及自由流通量22.04%前，未來恒大尚可回購多1.819億股，所以若按日均1000萬股的回購量，將可維持未來15至20個交易日，往績中，恒大的回購期亦可長達9-29日，平均為17日。
該行相信恒大今次的回購或可維持一整個月，料恒大的股價將於未來一月跑出。
恒大暫升2.72%，報12.1元，成交額3.6億元。
其他報道
賣地收入轉劃稅務部徵收 券商︰或礙內房延付地價、降財務靈活性
恒指先升後跌 半日跌101點 曾失守20天及50天線 北水半日淨流入