集團更獲摩通發報告，將其評級由「中性」升至「增持」，目標價15元。報告指出，近期恒大股價低走，自傳出與盛京銀行（2066）的千億交易被查消息後，股價由5月底較恒指跑輸8%，但近日官方發正式聲明，更於6月7日進行回購，相信連串行動反映公司的信心。

基於近期市場氣氛及恒大的銷售亦改善，將釋除投資者的憂慮，在考慮以往回購帶來的正面影響，該行將恒大評級升至「增持」，目標價15元。

該行計算出，在觸及自由流通量22.04%前，未來恒大尚可回購多1.819億股，所以若按日均1000萬股的回購量，將可維持未來15至20個交易日，往績中，恒大的回購期亦可長達9-29日，平均為17日。

該行相信恒大今次的回購或可維持一整個月，料恒大的股價將於未來一月跑出。

恒大暫升2.72%，報12.1元，成交額3.6億元。

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