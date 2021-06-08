賣地收入轉劃稅務部徵收 券商︰或礙內房延付地價、降財務靈活性
文章日期：2021年6月8日 15:19
對於日前內地財政部等四部委聯合《通知》，決定將土地出讓金、礦產資源專項收入、海域使用金、無居民海島使用金四項政府非稅收入劃轉稅務部門征收，被解讀為地方政府的「土地政財」終結。而本地券商銀河聯昌報告認為今次《通知》或帶來混合影響，負面方面，若新政策嚴格執行，將阻礙開發商未來與地方政府談判延遲支付地價的行為，意味著開發商未來購買土地的財務靈活性將降低。
不過正面睇來，這可能對「高地價」的問題有所緩解，因為地方政府已並無太大誘因維持高地價政策，而目前土地出讓金是地方政府支出的主要收入來源之一。在這項新政策下，地方政府管理和濫用這些土地收入的空間將大大減少。
而據內地銀河證券，新政將於2022年1月1日起全面實施征管劃轉工作，有投資者關注新政會否改變中央及地方政府在賣地收入的分配影響，但基於《通知》的第八條指出，「除本通知規定外，四項政府非稅收入的征收范圍、對象、標準、減免、分成、使用、管理等政策，繼續按照現行規定執行。」，而新政執行后，土地出讓金由稅務部門統一征收，可提高征管效率、降低征管成本。但後續分成、使用、管理等仍由原部門負責。故該行相信，土地出讓金全額仍屬於地方政府性基金預算。
但將土地出讓收入的徵收轉移到由中央政府垂直管理的稅務局，將有助於減少稅費收入的損失。這項新安排亦會減少開發商的「尋租空間」，例如延遲支付土地出讓金。這將導致房地產市場更健康的發展，而不是過度擴張。
在新徵收安排下，該行預計地方政府將更好地規範其支出，減少與棚戶區更新、城市更新、地方政府融資平臺和大規模城市建設相關的不規則收入和支出。投資者應關注新安排下部分公司的商業模式潛在風險。
新的徵收安排將使中央政府能夠更好地控制土地出讓收入的徵收，並為農村地區發展提供更多的資金支持等。
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