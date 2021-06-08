渣打與GS1 HK合作 用電商平台數據評估貸款
文章日期：2021年6月8日 15:10
渣打香港宣布與香港貨品編碼協會（GS1 HK）合作，利用電子商貿平台數據，簡化貸款的申請及審批程序。
渣打是首家與GS1 HK合作的銀行，雙方參與了金管局的「商業數據通」計劃。於合作計劃下，渣打運用了獲2000家香港企業採用、涵蓋零售、快速消費品、醫藥保健、美妝護理、食品及餐飲服務等多個行業的「通商易」數據，按相關行業獨特的商業及營運模式制訂信貸政策，簡化整個貿易融資申請流程並縮短審核時間，並已為一家從事凍肉貿易的中小企業浩治有限公司批出貿易融資。
透過GS1 HK的B2B電子商貿平台「通商易」（ezTRADE），渣打可直接取得實際的營業數據為企業進行信貸評估，解決中小企因資源問題未能提供全面財務資料的困難。「通商易」存有最新的銷售數據，可更真實地反映企業的營業狀況，為銀行提供及時和準確的數據。
渣打表示，這對一些受疫情嚴重打擊，目前生意卻已逐步復蘇的中小企業尤其重要，也讓銀行可更有效及全面地評估企業的信貸風險及融資需要。
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