恒指先升後跌 半日跌101點 曾失守20天及50天線 北水半日淨流入
文章日期：2021年6月8日 12:16
恒指先升後跌，今早高開113點後曾升最多191點，其後全跌最多144點，跌至28642點，跌穿20天線(28684.44點)及50天線(28700.44點)，半日收市失而復得，大市半日高低波幅336點。
恒指半日跌101點或0.35%，報28685點，成交金額650億元；國指跌51點或0.48%，報10697點。恒生科技指數收報7949點，跌1.16%。
藍籌24隻升，31隻下跌，3隻無升跌。吉利（0175）升3.32%，收報21.8元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻9點；舜宇（2382）跌4.4%，收報191.4元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌2%，收報294元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低45點。
恒生科技指數成份股9隻升，20隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報40.2元，升3.08%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報27元，跌5.43%。
恒指10天線(29067.79點)向下逼近100天線(29014.9點)。
北水南下合計淨流入0.7億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流出3.87億元人民幣，較上日減少90.25%，連續第2日流出，累計流出43.59億元。
今日公布業績股，績前表現如下，周大福（1929）創上市新高，見15.32元，收報14.94元，跌1.19%；歐化（1711）收報0.201元，跌1.95%。
內地印花稅二審，國務院可對居民住房需求保障减免印花税。內房股向上，中海外（0688）收報18.74元，升2.4%；碧桂園（2007）收報9.53元，升1.93%；潤地（1109）收報36.15元，升1.69%；恒大（3333）收報11.96元，升1.53%；萬科（2202）收報26元，升1.17%。
國泰（0293）歡迎政府延長78億港元過渡貸款安排，過去一年未有動用。國泰收報6.85元，升1.33%。
港視（1137）5月交易額增近9%，受月內推「感謝祭」帶動。收報9.51元，跌2.16%。
中盈（集團）（0766）宣布，聯同螞蟻旗下基金等訂戰略合作，擬進軍越南支付市場。收報0.039元，升25.81%。
廣深鐵路（0525）宣布，美國ADR擬退市。收報1.57元，跌1.26%。
龍皇（8493）創辦人黃永幟（外號「幟哥」）連續兩日減持龍皇逾27%股權，套現8477萬。龍皇臨時櫃位及上市編號（8556）收報2.19元，升0.46%。
美麗華（0071）行政總裁李家誠稱，上半年入住率按年回升約一成。收報15.82元，跌0.5%。
金界控股（3918）擬額外發票據融資，重組省錢後料支持燒錢逾半年。收報7.71元，跌3.14%。
吉利（0175）五月汽車總銷量按年跌12%，按月跌4%。收報21.8元，升3.32%。
破頂股表現
內需消費股破頂，包括，安踏（2020）創上市新高，見162.5元，收報158.3元，跌0.88%；中國軟件國際（0354）創上市新高，見11.86元，收報11.46元，升4.75%；青啤（0168）創上市新高，見93.55元，收報87元，跌1.36%；景福集團（0280）創52周高，見0.41元，收報0.4元，升21.21%；天倫燃氣（1600）創52周高，見8.85元，收報8.7元，升2.84%。
醫療醫藥股破頂，包括，國藥控股（1099）創52周高，見28元，收報26.85元，跌3.59%；中國中藥（0570）創52周高，見5.19元，收報5.03元，跌0.2%；康寧醫院（2120）創52周高，見32.05元，收報31元，升5.08%。
其他股破頂，包括，恒地（0012）創52周高，見38.05元，收報37.65元，跌0.53%。
破底股方面
破底股包括，新東方（9901）創上市新低，見64.7元，收報65.7元，跌3.52%；指尖悅動（6860）創上市新低，見0.3元，收報0.31元，跌11.43%；汽車之家（2518）創上市新低，見139.7元，收報140.3元，跌3.24%；海螺水泥（0914）見52周低42.5元，收報42.5元，跌0.93%。
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