恒指高開113點 恒地再創52周高 藥明生物升1.9%
文章日期：2021年6月8日 09:28
恒指今早高開113點或0.4%，報28900點，成交金額24億元；國指今早高開47點或0.44%，報10795點。恒生科技指數開市報8079點，升0.46%。
恒指續受制於100天線(29017.05點)，而20天線(28695.19點)逼近50天線(28704.74點)。
藍籌37隻升，13隻下跌，8隻無升跌。藥明生物（2269）升1.92%，報121.9元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升0.92%，報606元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻20點；中石化（0386）跌3.26%，報4.15元，是跌幅最大的藍籌。吉利（0175）跌2.84%，報20.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。
恒生科技指數成份股17隻升，9隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）開市報39.8元，升2.05%；跌幅最大的是汽車之家（2518）平上市低位142.5元，開市報142.5元，跌1.72%。
今日公布業績股，績前表現如下，周大福（1929）開市報14.84元，跌1.85%；歐化（1711）報0.205元，無成交。
港視（1137）5月交易額增近9%，受月內推「感謝祭」帶動。開市報9.8元，升0.82%。
中盈（集團）（0766）宣布，聯同螞蟻旗下基金等訂戰略合作，擬進軍越南支付市場。開市報0.035元，升12.9%。
廣深鐵路（0525）宣布，美國ADR擬退市。開市報1.59元，無升跌。
幟哥連續兩日減持龍皇（8493）逾27%股權，套現8477萬。龍皇臨時櫃位及上市編號（8556）開市報2.18元，無升跌。
美麗華（0071）行政總裁李家誠稱，上半年入住率按年回升約一成。報15.9元，無成交。
金界控股（3918）擬額外發票據融資，重組省錢後料支持燒錢逾半年。報7.96元，無成交。
吉利（0175）五月汽車總銷量按年跌12%，按月跌4%。開市報20.5元，跌2.84%。
破頂股表現
破頂股包括，恒地（0012）創52周高，見38.05元，開市報38.05元，升0.53%。
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