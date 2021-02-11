港股ADR升38點 美期、亞股向上 周大福業績
文章日期：2021年6月8日 08:42
美股向下，港股ADR升38點或0.13%，報28826點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.79%，折合報605.22元；阿里巴巴（9988）跌0.77%，折合報210.37元；美團（3690）升0.62%，折合報301.87元；匯控（0005）升0.47%，折合報48.93元；建行（0939）跌0.51%，折合報6.17元。
道期升0.01%，標期升0.08%，納期升0.02%。日股現跌0.15%，韓股現升0.19%，澳股現升0.23%。
今日焦點股份可留意：
今日公布業績股，包括，周大福（1929）、歐化（1711）。
港視（1137）5月交易額增近9%，受月內推「感謝祭」帶動。
中盈（集團）（0766）宣布，聯同螞蟻旗下基金等訂戰略合作，擬進軍越南支付市場。
廣深鐵路（0525）宣布，美國ADR擬退市。
幟哥連續兩日減持龍皇（8493）逾27%股權，套現8477萬。
美麗華（0071）行政總裁李家誠稱，上半年入住率按年回升約一成。
金界控股（3918）擬額外發票據融資，重組省錢後料支持燒錢逾半年。
吉利（0175）五月汽車總銷量按年跌12%，按月跌4%。
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