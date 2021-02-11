耶倫言論引發美債息上升、美股下跌 道指跌126點
文章日期：2021年6月8日 08:15
耶倫表示利率上升對美國和聯儲會來說是件好事，言論引發國債息上升、美股下跌，投資者衡量通脹風險以及全球最低公司稅的潛在影響， 道指高開9點後，高位曾升64點，低位曾跌181點。其他消息方面，美國證券交易委員會表示，正在審查AMC等網紅股的波動情況，尋找股價操縱和其他不當行為的跡象。蘋果發布新版iPhone作業系統iOS 15的預覽，FaceTime、照片、數字錢包、地圖、天氣應用程序和通知都添加新功能。
道瓊斯工業平均指數收跌126點，跌幅0.37%，報34630點。標普500指數收跌3點，跌幅0.08%，報4226點。納斯達克綜合指數收漲67點，或0.49%，報13881點。
聯合健康跌1.33%，報400.25美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低35點，而微軟，升1.2%，報253.81元，貢獻道指19點。
科技股方面，蘋果收市報125.9元，升0.01%，谷歌母公司Alphabet收市報2402.3元，升0.36%，亞馬遜收市報3198.01元，跌0.25%，Facebook收市報336.58元，升1.88%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.22%，報453點。德國DAX指數收跌0.11%，報15677點；法國CAC 40指數漲0.43%，報6543點；英國富時100指數收漲0.12%，報7077點。