耶倫表示利率上升對美國和聯儲會來說是件好事，言論引發國債息上升、美股下跌，投資者衡量通脹風險以及全球最低公司稅的潛在影響， 道指高開9點後，高位曾升64點，低位曾跌181點。其他消息方面，美國證券交易委員會表示，正在審查AMC等網紅股的波動情況，尋找股價操縱和其他不當行為的跡象。蘋果發布新版iPhone作業系統iOS 15的預覽，FaceTime、照片、數字錢包、地圖、天氣應用程序和通知都添加新功能。